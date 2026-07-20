Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля в Берлине встретился с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи было отмечено растущее стремление азербайджанских и немецких предпринимателей, а также компаний двух стран к расширению совместной деятельности. Стороны обсудили пути институционализации этого сотрудничества.

Был проведен обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и возобновляемой энергетики, а также о возможностях развития транспортной и логистической взаимосвязанности, включая проекты в рамках Среднего коридора.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы применения в Азербайджане передовых немецких технологий в сфере сельского хозяйства. В частности, отмечены возможности сотрудничества в направлении «умного сельского хозяйства» в рамках принятой в стране государственной программы по развитию аграрного сектора.

Кроме того, стороны обсудили вопросы использования туристического потенциала Азербайджана и другие темы, представляющие взаимный интерес.