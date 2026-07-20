Азербайджан 18–19 июля репатриировал из Сирии 16 своих граждан, среди которых семь женщин и девять детей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

Перед репатриацией специалисты установили местонахождение граждан, подтвердили их личности и гражданство. Затем члены межведомственной рабочей группы выехали в Сирию, где им провели первичное медицинское и психологическое обследование.

При координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также генерального консульства республики в Стамбуле гражданам оформили свидетельства на возвращение, обеспечили авиабилетами и доставили в Азербайджан.

Для вернувшихся граждан предусмотрены меры социальной реабилитации и реинтеграции.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан продолжит принимать необходимые меры по возвращению своих граждан, пострадавших в результате вооруженных конфликтов за рубежом.