Фермеры в Армении перекрыли трассу Ереван–Ерасх, протестуя из-за проблем со сбытом урожая помидоров, сообщают армянские СМИ.

Участники акции потребовали от властей принять меры для решения проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции. Протестующие оставили автомобили на проезжей части и отказались освобождать дорогу, несмотря на требования сотрудников полиции.

Один из участников акции заявил, что власти ежегодно обещают урегулировать ситуацию со сбытом урожая, однако проблема не только сохраняется, но и усугубляется.

По словам фермеров, несмотря на то что их продукция ориентирована преимущественно на внутренний рынок, сложности с экспортом напрямую влияют на возможности ее реализации внутри страны.

Участники протеста потребовали предоставить отсрочку по кредитным обязательствам либо решить вопрос с закупкой урожая. В случае отсутствия реакции со стороны властей они предупредили о возможном усилении протестных действий.

Напомним, с 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении черешни, абрикосов, персиков, винограда и ряда других фруктов, объяснив решение нарушениями фитосанитарных требований. Ранее под ограничения уже попали некоторые овощи, цветы, рыбная продукция и отдельные армянские напитки.