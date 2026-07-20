Двадцатого июля начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию, который уже сейчас привлекает повышенное внимание как в Европе, так и на Южном Кавказе. По всей вероятности, центральное место в повестке переговоров займут вопросы дальнейшего расширения энергетического сотрудничества, увеличения поставок азербайджанского газа на германский рынок, реализации совместных проектов в области «зеленой» энергетики, промышленной кооперации, привлечения немецких инвестиций, а также развития транспортно-логистических маршрутов, проходящих через Южный Кавказ и Каспийский регион.

Вместе с тем значение нынешнего визита выходит далеко за рамки двусторонней повестки. Есть все основания полагать, что его итоги окажут влияние и на дальнейшее формирование политики Европейского союза в отношении Южного Кавказа. Германия остается ведущей экономикой Европы и одним из ключевых государств ЕС, а Азербайджан — крупнейшей экономикой и наиболее влиятельным государством Южного Кавказа. Именно поэтому характер германо-азербайджанского диалога способен во многом определить дальнейшие подходы Брюсселя к взаимодействию с Баку в энергетике, транспорте, инвестиционной сфере и вопросах региональной безопасности.

В последнее время отношения Азербайджана с Европейским союзом и его отдельными государствами приобрели весьма прагматичный характер. В них стало значительно меньше идеологической ангажированности и гораздо больше прагматики. Те реалии, которые сформировались на Южном Кавказе под влиянием итогов Второй карабахской войны, поначалу с трудом принимались многими влиятельными европейскими элитами, продолжавшими лелеять надежду хотя бы на минимальную возможность обратить вспять процессы, связанные с усилением позиций Баку после восстановления территориальной целостности страны.

Однако войны и конфликты вокруг Украины и Ирана, напряженность на Ближнем Востоке, а также затяжной энергетический кризис практически не оставили европейцам большого выбора надежных партнеров. Тем более если эти партнеры на протяжении всех этих лет, порой, несмотря на откровенно предвзятое к себе отношение, демонстрировали приверженность принципам взаимного уважения и добросовестно выполняли все двусторонние и многосторонние обязательства. Более того, несмотря на многочисленные призывы свернуть энергетическое, транспортное и экономическое сотрудничество, они, напротив, последовательно наращивали темпы и объемы взаимодействия. Несомненно, речь идет об Азербайджане.

И теперь, в период очередных испытаний, когда цены на энергоносители на европейских рынках вновь бьют рекорды, а экономика целого ряда европейских государств не может выбраться из затяжной стагнации, сотрудничество с Баку для многих из них становится важной частью стратегии диверсификации источников энергоснабжения. А если говорить проще — одним из факторов экономического выживания. К числу таких государств относится и Германия.

В этом смысле официальный визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Баку в апреле прошлого года вполне можно считать знаковым событием. Он стал не просто важным эпизодом двусторонних отношений, а свидетельством того, что Берлин постепенно переходит от политически мотивированного восприятия Азербайджана к более прагматичной модели взаимодействия, основанной на собственных национальных интересах.

Сегодня этот курс получает дальнейшее развитие. Визит федерального министра экономики и энергетики Германии Катерины Райхе в Баку наглядно демонстрирует, что азербайджано-германское сотрудничество постепенно выходит на качественно новый уровень. Если еще несколько лет назад основное внимание уделялось преимущественно политическому диалогу, то теперь в центре повестки находятся конкретные экономические проекты, инвестиции, энергетика, промышленная кооперация и развитие транспортно-логистических связей.

Особенно показательным является тот факт, что активизация двустороннего диалога происходит именно в условиях, когда Германия переживает один из наиболее сложных периодов в своей экономике за последние десятилетия. Высокие цены на энергоресурсы, снижение конкурентоспособности промышленности и продолжающаяся стагнация заставляют Берлин искать новых надежных поставщиков сырья, расширять внешнеэкономические связи и диверсифицировать направления сотрудничества. В этой ситуации Азербайджан рассматривается Берлином как один из ключевых партнеров на Южном Кавказе и важный элемент формирующейся транспортно-энергетической архитектуры Евразии.

Практическим подтверждением нового этапа взаимодействия стало начало прямых поставок азербайджанского природного газа на немецкий рынок. В январе 2026 года SOCAR приступила к поставкам газа в Германию через систему Южного газового коридора. Этому предшествовало заключение десятилетнего контракта между SOCAR и немецкой государственной энергетической компанией SEFE, предусматривающего постепенное увеличение объемов поставок до 1,5 млрд кубометров газа в год.

Безусловно, эти объемы не способны кардинально изменить структуру германского газового рынка. Однако значение данного соглашения заключается в том, что Германия впервые получила возможность импортировать азербайджанский трубопроводный газ напрямую, еще больше диверсифицировав источники энергоснабжения и снизив зависимость от отдельных поставщиков. Для Азербайджана же это означает выход на крупнейший энергетический рынок Европы, что существенно укрепляет его позиции в качестве одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Европейского союза.

Вместе с тем потенциал азербайджано-германского сотрудничества далеко не ограничивается энергетикой. Германия традиционно обладает одной из самых сильных в мире машиностроительных, химических и высокотехнологичных отраслей промышленности, тогда как Азербайджан реализует масштабную программу модернизации экономики, развития промышленности и восстановления освобожденных территорий. Это создает широкие возможности для расширения инвестиционного сотрудничества.

В первую очередь речь может идти о локализации немецких производств в азербайджанских индустриальных парках, поставках промышленного оборудования, сотрудничестве в области химической промышленности, цифровизации производства, автоматизации предприятий. Не менее перспективными направлениями являются развитие возобновляемой энергетики, производство и передача «зеленой» электроэнергии, проекты в сфере водородной энергетики, а также модернизация электрических сетей и систем хранения энергии.

Отдельное значение приобретает транспортно-логистическое направление. На фоне продолжающейся перестройки международных транспортных маршрутов Германия проявляет все больший интерес к развитию Среднего коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией и Китаем через Южный Кавказ и Каспийское море. В этом контексте Азербайджан становится для немецкого бизнеса не только источником энергоресурсов, но и одним из важнейших логистических партнеров, способным обеспечить более устойчивые цепочки поставок между Европой и Азией.