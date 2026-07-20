Азербайджан не имел отношения к организации неофициальной встречи бывших немецких политиков с представителями России в Баку. Об этом сообщили AnewZ источники, близкие к азербайджанскому правительству.

По их словам, переговоры были исключительно частной инициативой участников и проходили без содействия азербайджанских властей.

Ранее Die Zeit и программа ARD Kontraste сообщили, что в Баку встречались бывший председатель СДПГ Маттиас Платцек, экс-глава ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла и бывший посол Швейцарии в Германии Тим Гульдиманн. Российскую сторону, предположительно, представляли бывший премьер Виктор Зубков и другие близкие к Кремлю лица.