Армянские производители получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию на рынок Европейского союза. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС», — написал глава Минэкономики в социальных сетях.

По его словам, Евросоюз выдал все необходимые разрешения, а армянская сторона завершила внедрение всех процедур и требований, необходимых для начала экспорта.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая — временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня — плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня — семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня приостановили сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.