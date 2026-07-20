Делегация Управления военной полиции Министерства обороны Азербайджана во главе с начальником управления Эльгюном Алиевым посетила Анкару, где провела ряд встреч с представителями оборонного ведомства Турции и силовых структур. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита Алиев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны отметили, что дружественные и братские отношения между двумя странами успешно развиваются также в сфере деятельности военной полиции.

Делегация также провела встречи с командующим Силами специального назначения Турции и начальником Школы специального назначения. Во время переговоров Алиев выразил благодарность турецкой стороне за поддержку в развитии системы военной полиции.

В ходе визита представители Управления военной полиции ознакомились с организацией учебного процесса курса охраны, подготовленного для подразделения личной охраны военной полиции на базе Сил специального назначения ВС Турции.

Завершился визит участием делегации в церемонии закрытия курса личной охраны. В ходе мероприятия военнослужащие продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, полученные во время обучения.

По итогам курса военнослужащим Военной полиции, успешно завершившим подготовку, вручили сертификаты и памятные подарки.