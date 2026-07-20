Иран заплатит многократно за каждого убитого американского солдата, заявил президент США Дональд Трамп.

«Эта директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому руководителю в вооруженных силах», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Во вторник министерство войны США подтвердило гибель двух американских военнослужащих в результате иранской атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании 17 июля. Погибли рядовая Изабелла Гонсалес (19 лет) из Техаса, умершая в день удара, и первый лейтенант Тайлер Джеймс Фихан (25 лет) с Гавайев, скончавшийся 18 июля от полученных ранений.