Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о проведении проверки всех инвестиций китайской автомобилестроительной компании BYD в стране, связанных с решениями бывшего главы МИД Петера Сийярто, передает Index.

По словам премьера, речь идет об инвестициях, которые сопровождались выделением сотен миллионов государственных средств, дипломатической поддержкой и использованием государственной инфраструктуры.

Проверка также коснется итогов переговоров и государственных обязательств, связанных с деятельностью китайского автопроизводителя. В ее рамках планируется оценить предоставленные компании субсидии, налоговые льготы, ускоренные процедуры получения разрешений, экологические исключения и другие меры поддержки.

Мадьяр подчеркнул, что расследование проводится в рамках политики правительства по борьбе с коррупцией.

Ранее Сийярто сообщил об отказе от депутатского мандата и переходе на руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD.