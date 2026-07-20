Украинский журналист Дмитрий Гордон поблагодарил Азербайджан за гостеприимство, оказанное в ходе Глобального медиафорума в Шуше, и выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву.

«За мудрость хочу Ильхама Алиева поблагодарить, и за человечное отношение к Украине и украинцам», – сказал он в интервью журналисту Владимиру Голованову.

По словам Гордона, Азербайджану повезло с президентом.

«Ильхам Алиев – человек-визионер. Он смотрит вперед, и не в завтрашний день, и даже не в послезавтрашний, а намного-намного дальше. Он прекрасно разбирается в подходах к политике, понимает место и роль Азербайджана в мировой истории, на мировой карте. И, конечно, его опыт бесценен, потому что именно под его руководством Азербайджан спустя много лет вернул свои законные территории, которые были оккупированы. Это для нас потрясающий пример», – отметил журналист.

Журналист также высоко оценил темпы восстановления освобожденных территорий Азербайджана, отметив масштаб проводимых там работ.

«Фантастика. Это бесценный опыт, который мы, конечно же, будем перенимать после того, как по рецепту Азербайджана победим в нашей войне», – указал он.