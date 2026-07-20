Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем после официального вступления в должность планирует провести телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом говорится в его видеообращении, записанном накануне вступления в должность, сообщает Sky News.

Бернем сообщил, что в ходе предстоящего разговора с Зеленским намерен вновь подтвердить неизменную позицию Лондона в вопросе поддержки Киеве.

«Позже сегодня я ясно дам понять президенту Зеленскому, что никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер (бывший премьер Великобритании)», – заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что Великобритания сохраняет «непоколебимую и решительную» поддержку Украины.

По словам Бернема, в последние годы, занимая пост мэра Большого Манчестера, он взаимодействовал с руководителями украинских городов и рассчитывает использовать накопленный опыт уже в качестве премьер-министра.

«Я использую весь этот опыт в своей новой роли, и у президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, она будет с ним, и я тоже буду с ним лично», – добавил он.