Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хейя избран новым главой политбюро движения. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«ХАМАС объявляет об избрании Халиля аль-Хейи главой политического бюро движения», — говорится в тексте. 18 июля телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что в ХАМАС состоялось голосование по избранию нового главы политбюро.

Руководящая должность в ХАМАС оставалась вакантной после убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года в результате израильского удара по жилому дому в городе Рафах на юге палестинского анклава.