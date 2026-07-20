Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего украинской армии вместо Александра Сырского, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, основным претендентом на должность главнокомандующего ВСУ считается Михаил Драпатый.

Другой источник отметил, что окончательное решение пока не принято. По его данным, помимо Драпатого в числе возможных кандидатов рассматриваются еще десять человек.

Ранее в Генштабе ВСУ высказались по поводу вероятного увольнения Сырского.