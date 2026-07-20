Иран заявил о нанесении ударов по американским военным базам в регионе, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно заявлению иранской стороны, удары были нанесены по ангарам для технического обслуживания и ремонта американских беспилотников в аэропорту Аль-Сахир в Бахрейне, а также по объекту морских сил специального назначения на базе Арифджан в Кувейте.

Кроме того, утверждается, что ударам подверглись ангары для подготовки кораблей 59-й оперативной группы ВМС США в порту Салман в Бахрейне.

По утверждению иранской стороны, в результате атак объекты были полностью «уничтожены и получили серьезные повреждения».