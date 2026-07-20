Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит официальный визит в Германию. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса, федеральный канцлер Фридрих Мерц примет Алиева во вторник, 21 июля. Официальная церемония встречи пройдет в 12:00 по местному времени (14:00 по Баку) в Ведомстве федерального канцлера.

Как отмечает АЗЕРТАДЖ, в ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы энергетики и сырьевых ресурсов, региональный мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также международную безопасность.

По завершении встречи Алиев и Мерц выступят на совместной пресс-конференции.

По оценке агентства, предстоящий визит отражает существенное изменение подходов Европы, прежде всего Германии, к Южному Кавказу в условиях меняющейся геополитической обстановки.

АЗЕРТАДЖ также подчеркивает, что активизация диалога на высшем уровне между Берлином и Баку на фоне глобальных кризисов, логистических сбоев и вызовов в сфере энергетической безопасности выводит двустороннее партнерство на качественно новый уровень.