Иранская сторона получила от посредников новые предложения по прекращению огня и деэскалации конфликта с США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран уже ознакомился с поступившими инициативами, однако раскрывать их содержание пока не намерен.

«Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности. Но идеи были предложены», — сказал Багаи.

При этом представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дипломатические усилия не означают отказа от права на самооборону.

«Цель — защита национальных интересов Ирана. Иногда средствами обороны, иногда дипломатией, а иногда и тем, и другим одновременно», — отметил он.