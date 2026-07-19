Сборная Азербайджана по пляжному футболу одержала победу на отборочном этапе Евролиги (EBSL), который проходил в грузинском Батуми.

В решающем матче азербайджанская команда уверенно обыграла сборную Латвии со счетом 4:0 и завершила турнир в B-дивизионе в ранге победителя.

Два мяча в финале забил Эльшад Манафов, еще по одному голу на свой счет записали Орхан Мамедов и Рамиль Алиев.

Победа на турнире обеспечила сборной Азербайджана повышение в классе – со следующего сезона команда будет выступать в A-дивизионе Евролиги, где играют сильнейшие сборные континента.

По итогам соревнований Эльчин Гасымов был признан лучшим вратарем турнира, а Сахиб Мамедов удостоился звания лучшего игрока.