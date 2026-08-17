Крым станет свободным, как и Карабах, Украина обязательно одержит победу и восстановит справедливость, заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью телеканалу Bengü Türk.

Джелял подчеркнул, что Киев, несмотря на регулярные обстрелы украинских городов, сохраняет намерение вернуть утраченные территории. Сопоставив ситуацию вокруг Крыма с освобождением Карабаха, дипломат выразил уверенность в победе Украины и восстановлении справедливости при поддержке международного сообщества и союзников.

Отдельно посол остановился на «политических репрессиях в Крыму». По его словам, на полуострове насчитывается более 300 политзаключенных, из которых 169 являются крымскими татарами. Джелял заявил, что российские власти продолжают «политику насильственной русификации и вытеснения коренного населения с полуострова, параллельно скрывая данные о пленных и без вести пропавших».

Рассказывая о ситуации в Киеве, где он провел последний месяц, дипломат сообщил о регулярных ударах российских ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре. Он добавил, что только в июле в Украине погибли 437 мирных жителей, еще более 2,5 тыс. получили ранения.

Джелял выразил благодарность Турции за закрытие черноморских проливов для российских военных кораблей и поддержку со стороны предприятий оборонной промышленности. Отдельно он поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в его освобождении из российского плена.

По оценке дипломата, амбиции Москвы не ограничиваются территорией Украины и при отсутствии должного противодействия могут создать прямую угрозу для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.