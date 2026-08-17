Верховный суд России отклонил жалобу юристов партии «Яблоко» на решение о снятии федерального списка политического объединения с выборов в Государственную думу, сообщает Meduza.

Десятого августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». В исковом заявлении утверждалось, что «Яблоко» нарушило авторские права в предвыборной агитации, а также получало финансирование из-за рубежа.

Во время рассмотрения апелляции «Яблока» 17 августа полиция задержала более 85 человек у здания Верховного суда.

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября 2026 года. «Яблоко» – единственная в России партия, которая идет на выборы с антивоенным лозунгом «За мир и свободу!».