Польша готовится к возможному вооруженному конфликту, однако рассчитывает, что до войны дело не дойдет, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в интервью газете Super Express.

«Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет… Мы создаем армию не для пресс-конференций, мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть все необходимые инструменты. Все, что мы делаем в областях энергетики, инфраструктуры и, в конечном счете, в военной сфере, направлено на обеспечение безопасности страны в случае потенциальной вооруженной агрессии», – сказал он.

Заместитель министра обороны также сообщил о работе над комплексной системой противодействия беспилотникам SAN, создаваемой в рамках проекта «Восточный щит». Он предусматривает строительство оборонительных сооружений вдоль границ Польши с Россией и Беларусью.

По словам Томчика, около 80% возможностей системы SAN рассчитано на использование в условиях военного времени.