Глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани сообщил, что его офис подвергся атаке иранского беспилотника.

«После расследования, проведенного подразделением по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, выяснилось, что мой личный офис и резиденция главы Агентства безопасности и разведки подверглись сегодня атакам иранских беспилотников», — написал Барзани в X.

Глава регионального правительства осудил атаки, назвав их «опасной эскалацией и прямой угрозой безопасности и стабильности Иракского Курдистана».

«Эти атаки не заставят нас отказаться от выполнения своих обязанностей и защиты наших граждан», — подчеркнул Барзани.