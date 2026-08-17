Силы специальных операций (ССО) ВСУ заявили об освобождении села Андреевка-Клевцово на Александровском направлении от российских войск, сообщила пресс-служба ССО.

Российские подразделения на протяжении длительного времени пытались установить контроль над этим населенным пунктом в Донецкой области. Для продвижения они использовали небольшие пехотные группы, которые постепенно заходили в село и занимали позиции.

В ССО заявили, что в ответ провели комплексную операцию по освобождению населенного пункта.

«30 военнослужащих РФ были вынуждены сдаться в плен. Те, кто продолжал оказывать сопротивление, были уничтожены. Андреевка-Клевцово снова под контролем Украины», – добавили в ССО.