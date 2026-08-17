Взрыв прогремел в западной части Кабула возле частной школы, несколько учащихся могли пострадать, сообщают афганские СМИ.

Инцидент произошел в районе Дашт-э-Барчи на западе столицы Афганистана. По предварительной информации, взрыв прогремел в момент, когда ученики выходили из здания школы.

Местные источники сообщают о нескольких пострадавших среди учащихся. Точное число погибших и раненых пока не установлено.

Причина взрыва также остается неизвестной. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отметим, что Дашт-э-Барчи считается районом компактного проживания хазарейцев – шиитов.