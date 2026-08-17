Иран завершил изъятие земельных участков по всей трассе железной дороги Решт—Астара, заявила на пресс-конференции министр дорог и городского развития страны Фарзане Садег.

Министр отметила, что правительство Ирана на протяжении примерно года последовательно выполняет обязательства по проекту, взятые предыдущими властями. По ее словам, валютное финансирование также обеспечено.

При этом исполнительный контракт на строительство железной дороги пока окончательно не утвержден. Как уточнила Садег, документ должен быть рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Министр выразила надежду, что согласование состоится в ближайшее время, после чего проект перейдет непосредственно к строительным работам.

Иран планирует завершить строительство железнодорожной линии Решт—Астара в течение трех лет и затем ввести ее в эксплуатацию. Садег подчеркнула, что при реализации проекта будут использованы финансовые возможности России.

Подготовительные мероприятия, в том числе изъятие земельных участков, проводились при поддержке президента Ирана.