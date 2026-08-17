Индия заключила с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems соглашение об аренде двух беспилотников MQ-9B Sea Guardian для военно-морских сил сроком на 30 месяцев, сообщили в индийском Минобороны.

«Министерство обороны подписало контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems на аренду двух беспилотных авиационных комплексов класса HALE (большая высота, большая продолжительность полета) MQ-9B Sea Guardian для нужд ВМС Индии сроком на 30 месяцев», – отметило ведомство.

Сумма соглашения составляет около 19,43 млрд рупий ($203 млн).

По данным индийского Минобороны, MQ-9B Sea Guardian оснащены современными системами, новейшими датчиками и специализированным целевым оборудованием. Беспилотники расширят возможности ВМС страны по наблюдению за морской обстановкой, обеспечивая непрерывный сбор разведывательной информации на значительных акваториях и повышая способность Индии отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на события в регионе Индийского океана.