В Баку временно ограничат движение автомобилей на двух улицах в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

С 08:00 18 августа движение будет перекрыто на участке улицы Захида Халилова в Ясамальском районе – от улицы Акима Аббасова до улицы Абдуррагим-бека Хагвердиева.

С 20:00 того же дня ограничения введут на участке улицы Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе – от улицы Ханифы Алескерова до улицы Михаила Каверочкина.

Ограничения сохранятся до окончания ремонтных работ. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.