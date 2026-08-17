Власти Египта заявили о нарушениях при строительстве АЭС El Dabaa, возводимой «Росатомом», хотя российская госкорпорация публично утверждает, что все требования безопасности соблюдаются, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы.

В конфиденциальном письме от 4 июня, направленном одному из руководителей «Росатома», Управление атомных электростанций Египта сообщило о «дефектах» на недостроенных реакторных блоках, нарушениях «культуры ядерной безопасности» и «умышленной халатности» одного из сотрудников проекта.

В частности, устранение дефектов в фундаментных плитах первого, второго и третьего энергоблоков заняло около года. В бетоне четвертого блока были обнаружены пустоты. Египетский регулятор также обвинил «Росатом» в использовании «методов, вводящих в заблуждение», и проведении «фиктивных работ» для подтверждения того, что строительство станции выполнено более чем наполовину, «хотя визуальный осмотр на объекте ясно показывает, что основные сооружения… все еще находятся на этапе подземного строительства».

Регулятор также указал на проблемы с корпоративной культурой на объекте. По его данным, у сотрудников обнаруживали «запрещенные алкогольные напитки», использовались «поддельные пропуска», а фотографии и видеозаписи со стройплощадки размещались в социальных сетях.

Politico получило письмо и другие документы от сотрудника спецслужб. Среди материалов оказались и конфиденциальные документы «Росатома», в которых, по данным издания, подтверждается обоснованность опасений египетских властей. В них подробно описываются задержки, проблемы с качеством строительства и недостатки в управлении проектом.

Ни одно из утверждений в письме египетских властей не было «подтверждено в рамках договорных, технических и надзорных процедур, предусмотренных проектом», заявил «Росатом» Politico.

В компании отметили, что проект АЭС «Эль-Дабаа» реализуется в рамках межправительственных соглашений между Россией и Египтом, а также EPC-контракта, заключенного с Управлением по атомным электростанциям Египта (NPPA). По данным «Росатома», реализация проекта осуществляется под постоянным контролем.