Россия предупредила Великобританию о «последствиях» ее военной поддержки Украины после сообщений о применении британских беспилотников для ударов вглубь российской территории. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

«Сообщения о применении киевским режимом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории подтверждают, что Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру», – говорится в комментарии, распространенном в связи с публикациями СМИ о применении Вооруженными силами Украины британских БПЛА для нанесения ударов по России.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что Великобритании придется отвечать за поддержку действий Киева против России.

«Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками. У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена», – говорится в комментарии российского диппредставительства.