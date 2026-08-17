В американском городе Гленпул в штате Оклахома после удара молнии загорелся резервуар на объекте компании Explorer Pipeline. Об этом говорится в заявлении компании.

Инцидент произошел утром в понедельник. После удара молнии на территории объекта вспыхнул один из резервуаров.

К месту происшествия прибыли пожарные и аварийно-спасательные службы. Территорию вокруг объекта оцепили, к тушению также привлекли дополнительные пожарные расчеты.

Из-за происшествия в близлежащих районах были введены дополнительные меры безопасности. В частности, государственные школы Гленпула перешли в режим самоизоляции: ученики и сотрудники остаются внутри зданий. Власти сообщили, что все учащиеся находятся в безопасности.

Информации о пострадавших или распространении огня на другие объекты пока не поступало.