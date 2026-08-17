Украинская баллистическая ракета в ближайшие три–шесть месяцев может поразить цель на территории России, заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Через три–шесть месяцев украинская баллистическая ракета поразит цель на территории России», – сказал Федоров в интервью CBS News.

По его оценке, следующим этапом конфликта станет более широкое применение автономных технологий на поле боя.

Он отметил, что еще несколько лет назад союзники Украины скептически относились к ставке Киева на беспилотные технологии.

«Они спрашивали нас, почему мы делаем ставку на дроны, почему вкладываем значительные средства в эти направления, и не верили, что будущее принадлежит дронам и что война – это война дронов», – сказал он.

По словам Федорова, сейчас позиция партнеров изменилась.

«Но сегодня я могу сказать, что все наши ключевые партнеры действительно понимают: ситуация изменилась, и будущее принадлежит дронам и роботизированным технологиям», – подчеркнул он.