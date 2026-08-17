Азербайджан объявил трех российских политологов – Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева – в международный розыск, по каналам Интерпола направлены соответствующие обращения, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«В Генеральной прокуратуре продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму», – говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе следствия возникли основательные подозрения в отношении граждан Российской Федерации – ведущего телеканала «Москва 24», журналиста Ивана Князева, политического консультанта и медиаэксперта Семена Уралова, а также тележурналиста и советника министра транспорта РФ Алексея Чадаева.

В ведомстве заявили, что 14 июля 2026 года в программе «Чистота понимания», опубликованной на YouTube-канале «Семен Уралов», фигуранты выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджана, изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию национальной ненависти и вражды.

Кроме того, по данным следствия, 13 августа в программе, размещенной на том же канале, они высказывались о применении насильственных методов в отношении Азербайджана, в том числе об удержании отдельных лиц под угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации, а также публично призывали к терроризму.

По данному делу Генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовное производство по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) УК АР. Предварительное следствие поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На основании собранных материалов в отношении Уралова, Князева и Чадаева вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по указанным статьям. Поскольку они находятся за пределами Азербайджана, их объявили в розыск, а суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Для установления местонахождения и задержания обвиняемых на территории государств-партнеров, а также их передачи азербайджанской стороне Генпрокуратура направила соответствующие обращения в компетентные государственные органы. Кроме того, принимаются необходимые меры для организации международного розыска фигурантов по каналам Интерпола.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что продолжит принимать правовые меры в отношении любых противоправных действий, направленных против суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности республики, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами.