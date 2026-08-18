В Сирии «в ближайшее время» ожидается объявление о роспуске курдской террористической организации YPG («Отрядов народной самообороны»), заявил представитель Президентской комиссии по реализации соглашения между сирийскими властями и организацией Ахмед аль-Хиляли в эфире Syria TV. Об этом сообщает Anadolu.

По словам аль-Хиляли, в последнее время комиссия занималась урегулированием ряда вопросов, связанных с выполнением достигнутых сторонами договоренностей, в том числе судебных процедур.

Он отметил, что интеграция военных, силовых и гражданских структур YPG в государственные институты Сирии вышла на «продвинутую стадию».

По оценке представителя комиссии, наиболее сложные этапы уже пройдены, а на местах удалось добиться существенного прогресса в реализации предусмотренных соглашением мер.

Сирийские власти и YPG 29 января заключили новое соглашение, предусматривающее прекращение огня и поэтапное включение структур организации в состав государственных институтов.