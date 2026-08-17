Российский экспорт зерна, ежегодно обеспечивающий экономике страны около $15 млрд валютной выручки, оказался практически парализован из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре в Азовском и Черном морях, пишет The Moscow Times.

На прошлой неделе после атак беспилотников прекратили работу все три зерновых терминала порта Новороссийска. Через них на экспорт ежегодно направлялось около 25 млн тонн российского зерна. В конце июля был остановлен зерновой терминал в Тамани, а несколькими неделями ранее власти приостановили судоходство через Керченский пролив. В итоге оказались заблокированы порты Азовского моря, через которые Россия экспортировала около 40% зерна.

«Практически весь российский зерновой экспорт через Азово-Черноморский бассейн стоит», – констатирует гендиректор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов.

В прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна пришлось 88% всех морских поставок зерна из России – 46,3 млн тонн. Из них более 29 млн тонн было отгружено через терминалы на Черном море.