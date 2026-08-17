Иранские военнослужащие задержали нефтяной танкер под флагом ОАЭ у острова Кешм в Ормузском проливе, сообщает агентство Fars.

По данным морской навигации, судно остановилось во время прохода через Ормузский пролив.

«Танкеры, стремящиеся к безопасному проходу через Ормузский пролив, должны следовать маршруту, установленному Ираном, оплачивать сервисные сборы и получать разрешение от Ирана», – пишет агентство.

МИД ОАЭ расценил атаку как явное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. В заявлении подчеркивается, что действия Корпуса стражей исламской революции Ирана, направленные против коммерческого судоходства, а также использование Ормузского пролива в качестве инструмента экономического давления или запугивания являются морским пиратством.