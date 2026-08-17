Североатлантический альянс разработал подробный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией, получивший название NATO Land Warfighting Concept («Концепция наземных боевых действий НАТО»), сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

В документе рассматриваются три основные стратегии, которые блок может задействовать в случае начала войны. Один из предусмотренных сценариев предполагает российское наступление в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве. На начальном этапе альянс намерен сосредоточиться на сдерживании российских сил, в том числе с помощью истребителей, ракет и беспилотников, предназначенных для поражения российских ракетных комплексов.

Одним из ключевых направлений называется Калининградская область, где размещены системы ПВО и ракетное вооружение. Одновременно вдоль границ с Россией и Беларусью планируется создать «автономную зону», которая должна выполнять функцию защитного барьера. В ней предполагается задействовать только беспилотные и автономные системы, без размещения военнослужащих НАТО. В случае дальнейшего продвижения российских подразделений их планируют сдерживать с помощью дронов и роботов.

На следующем этапе предусматриваются удары по военным объектам и элементам снабжения уже на территории России. Потенциальными целями могут стать аэродромы, предприятия оборонной промышленности, мосты и железнодорожные объекты, используемые для переброски российских войск. Для доставки беспилотной и роботизированной техники вглубь российской территории предполагается задействовать воздушный транспорт.

Кроме того, альянс намерен привлекать специальные подразделения и рассчитывает на возможную поддержку со стороны россиян, выступающих против собственного правительства. Их действия, как предполагается, должны нарушить снабжение российских войск и осложнить проведение наступательных операций.

При этом НАТО не планирует оккупацию территории России. Основной задачей называется остановка российского наступления и оттеснение войск к государственной границе.

По данным Bild, обнародование ключевых положений концепции должно служить инструментом сдерживания: Россия должна понимать возможные последствия в случае нападения на государство – члена НАТО.