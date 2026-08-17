Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с Советом мира создать две рабочие группы по ситуации в секторе Газа, при этом его демилитаризация должна быть завершена до начала восстановления анклава. Об этом сообщила канцелярия главы правительства по итогам его переговоров в Иерусалиме с зятем президента США Джаредом Кушнером.

«Премьер-министр и Совет мира провели глубокие и конструктивные дискуссии. Было решено создать две рабочие группы: одну – по разоружению и демилитаризации Газы, которую Израиль и Совет мира полны решимости… завершить до начала какой-либо реконструкции в Газе. Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля», – говорится в заявлении.

19:38

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и главный советник президента США Джаред Кушнер договорились о полной демилитаризации сектора Газа и разоружении палестинского движения ХАМАС до полного вывода израильских войск, сообщает Ynet со ссылкой на израильские источники.

Договоренности были достигнуты по итогам четырехчасовой встречи Нетаньяху и Кушнера, в ходе которой обсуждалась реализация плана Совета мира по урегулированию ситуации в Газе. По словам источника, восстановление сектора Газа может начаться только после полного разоружения ХАМАС на всей территории анклава.

Нетаньяху настоял на том, чтобы первым этапом стала передача оружия членами движения командующему Международными силами стабилизации в Газе Джасперу Джефферсу. Предполагается, что этот процесс будет проходить под контролем США.

Источник в Совете мира сообщил, что стороны договорились о конечной цели – полном разоружении ХАМАС и демилитаризации Газы, после чего последует полный вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом, по его словам, в ближайшие несколько недель движение должно предпринять конкретные шаги в направлении разоружения.

Израиль также потребовал сохранить позиции своих военных на «желтой линии», которая разделяет территории, контролируемые сторонами, а также сохранить за армией возможность предотвращать угрозы своим военнослужащим.

Отдельное внимание на встрече уделили риску санитарной катастрофы в секторе Газа. Участники договорились разработать меры, направленные на предотвращение распространения эпидемий и загрязнения подземных и прибрежных вод.

По информации израильской стороны, переговоры прошли в позитивной атмосфере.

«Я не буду вмешиваться в то, как вы обеспечиваете свою безопасность», – сказал в ходе переговоров Кушнер.

При этом Израиль дал понять, что не поддержит меры, способные создать предпосылки для образования палестинского государства. Американская сторона, в свою очередь, заявила о намерении добиться выполнения достигнутых договоренностей.