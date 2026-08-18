Глава МИД Ирана Аббас Арагчи осудил нападение на офис премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани в Эрбиле.

«Ничто не оправдывает безрассудное нападение на офис премьер-министра Барзани. Нашим курдским друзьям следует быть бдительными в отношении провокаций под чужим флагом, направленных на разжигание разногласий между соседями», – написал Арагчи в соцсети X.

По его словам, Иран защищал курдов от режима президента Ирака Саддама Хусейна и террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также благодарен им за обеспечение безопасности на иранской границе.

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Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн потребовал от Ирана официальных разъяснений в связи с атакой на офис премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани. Об этом говорится в заявлении иракского МИД по итогам телефонного разговора Хусейна с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Хусейн назвал произошедшее опасным прецедентом, который может привести к дальнейшему росту напряженности и негативно отразиться на стабильности в регионе. В связи с этим он потребовал от Арагчи представить официальную позицию Ирана по поводу атаки.

Арагчи заявил, что иранская сторона не располагает данными, свидетельствующими о том, что нападение было совершено с территории исламской республики. Как отмечается в заявлении иракского МИД, глава иранского внешнеполитического ведомства также пообещал опубликовать официальное заявление с изложением позиции правительства Ирана по этому инциденту.

Ранее посол США в Турции и специальный представитель американского президента Том Баррак осудил атаку на офис премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани в Эрбиле.