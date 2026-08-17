Хуситы заявили об атаке на военный десантный корабль Саудовской Аравии и сопровождавшие его катера в Красном море у побережья Мохи.

Как утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа, по кораблю и четырем катерам были нанесены удары баллистическими ракетами. По его словам, десантный корабль якобы полностью сгорел, часть сопровождавших его катеров затонула, остальные загорелись.

Сариа заявил, что хуситы продолжают отслеживать передвижения саудовских военных и намерены наносить по ним новые удары как на суше, так и на море.