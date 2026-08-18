Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил, что переговоры с Ираном сейчас, вероятно, идут активнее, чем когда-либо, однако взаимопонимание пока не достигнуто.

«Переговоры между США и Ираном, вероятно, сейчас более активны, чем когда-либо… После стольких лет отсутствия отношений и диалога между Америкой и Ираном, доверия между странами действительно не так много. Мы еще не достигли взаимопонимания, и президент Трамп будет очень терпелив. Он не хочет спешить с заключением сделки», – сказал спецпосланник.

По его словам, Трамп намерен заключить соглашение только тогда, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Отдельно Кушнер затронул вопрос восстановления сектора Газа. Он заявил, что США располагают планом реконструкции анклава, однако его реализация возможна только после демилитаризации.

«Никто не хочет вкладывать больше денег в место, которое так долго находится в плачевном состоянии, если его все равно захватят террористы или снова взорвут», – отметил спецпосланник.