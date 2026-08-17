Вакханалия с оскорблениями в адрес азербайджанского руководства в российском медиапространстве продолжается не первый день и даже не первый месяц — она длится уже более года. Речь давно идет не об отдельных эмоциональных выпадах или случайных провокациях, а о систематической и целенаправленной кампании.

По нашим данным, эта проблема неоднократно доводилась до сведения российского руководства — через МИД, Администрацию президента и по другим каналам. Однако никакой внятной реакции, способной остановить поток хамства, угроз и откровенно враждебной риторики, не последовало.

Из этого приходится делать закономерный вывод: если подобные действия годами остаются без последствий, значит, Москва либо не хочет их пресекать, либо считает такую информационную линию для себя приемлемой. В обоих случаях ответственность уже невозможно перекладывать исключительно на отдельных журналистов, блогеров или так называемых экспертов.

В связи с этим Minval Politika с этого момента не считает себя связанным прежними «красными линиями» и односторонним соблюдением этических ограничений как в отношении российского руководства, так и в освещении происходящего в России в целом.

Уважение не может существовать в одни ворота. Если в Москве решили, что оскорбления Азербайджана допустимы, ответ в информационном пространстве будет соответствующим.

Призываем коллег в азербайджанских СМИ отказаться от односторонней сдержанности и выстраивать свою редакционную политику исходя из той информационной реальности, которую Москва создала собственными руками.