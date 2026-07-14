Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала двукратному победителю Олимпийских игр и тренеру Евгению Плющенко быть аккуратнее в своих высказываниях.

«Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал «деградирует», и все уцепились за это слово и отреагировали», — указала она.

Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».