Президент ФИФА Джанни Инфантино не звонил президенту США Дональду Трампу или членам его администрации в последние дни, сообщила пресс-служба футбольной организации в соцсети Х.

«Президент ФИФА не совершал никаких звонков президенту США или каким-либо членам его администрации в последние дни. Это чистая выдумка», — говорится в сообщении.

3 августа газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что Инфантино хотел обратиться за поддержкой к администрации Трампа на фоне давления с требованием его отставки с поста главы ФИФА. Отмечалось, что Инфантино должен был провести телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, однако позднее в Госдепе опровергли эту информацию.