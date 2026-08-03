Бакинский «Сабах» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф еврокубков по итогам жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне.

В случае победы над датским «Орхусом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб выйдет в плей-офф турнира, где встретится с победителем матча «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА пройдут 18-19 августа, ответные — 25-26 августа.

Если же «Сабах» уступит «Орхусу», команда продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА. В этом случае соперником бакинцев станет победитель пары «Бенфика» (Португалия) — «Хартс» (Шотландия).

Первые встречи плей-офф Лиги Европы состоятся 20 августа, ответные матчи — 27 августа.