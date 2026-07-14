Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках IV Шушинского глобального медиафорума провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаилом Махмудом, директором организации Мустафой Озджаном и исполнительным помощником генсека Мухаммадом Билал Ханом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества D-8.

Хикмет Гаджиев напомнил, что по инициативе президента Ильхама Алиева в Азербайджане было выдвинуто предложение о создании Центра совершенства медиа в рамках D-8. Он отметил, что именно в рамках этой инициативы главы государства в прошлом году в Азербайджане впервые был проведен Медиафорум D-8. Начало деятельности Центра совершенства медиа D-8 является логическим продолжением данной инициативы.

Сохаил Махмуд, в свою очередь, поздравил с созданием в Азербайджане Центра совершенства медиа D-8 и выразил благодарность за это.

В ходе беседы подчеркивалось, что Центр будет играть важную роль в качестве платформы для профессиональной подготовки представителей медиа стран-членов D-8, обсуждения новых вызовов в сферах искусственного интеллекта и медиа, организации тренингов по противодействию дезинформации и обмена опытом.