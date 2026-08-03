Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию у Украины на фоне энергетического кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Nuclearelectrica закупает электроэнергию в Украине при поддержке молдавского поставщика электроэнергии Energocom. Импорт будет использоваться для покрытия дефицита электроэнергии, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС в Чернаводэ», – следует из сообщения.

Уточняется, что партнерство с Energocom осуществляется на основе меморандума, подписанного в 2023 году для урегулирования подобных ситуаций. «Нынешняя сложная ситуация в Румынии и в регионе, вызванная крайним обмелением реки Дунай, требует долгосрочных партнерств и прочных торговых отношений», – отметили в компании.

Первый реактор единственной румынской АЭС в Чернаводэ был остановлен из-за снижения уровня воды в Дунае, чтобы избежать повреждения систем охлаждения станции. На фоне дальнейшего падения уровня реки в Румынии готовятся к возможной остановке второго энергоблока АЭС. Из-за сокращения производства электроэнергии в стране было объявлено состояние тревоги.