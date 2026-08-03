На контролируемых МЧС пляжах Азербайджана с начала купального сезона 2026 года не зарегистрировано ни одного случая гибели людей.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, с начала купального сезона водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах предотвратили гибель 55 человек, оказавшихся под угрозой утопления.

Вместе с тем спасатели извлекли из воды тела 40 человек, утонувших в необорудованных и не находящихся под контролем МЧС местах, не предназначенных для купания. После проведения необходимых процедур тела были переданы соответствующим службам.

В МЧС вновь призвали граждан отдыхать только на официально оборудованных и контролируемых пляжах, а также не купаться в необорудованных водоемах, где отсутствует спасательная инфраструктура.