С начала войны в 2020 году и по сей день жертвами мин на территории Азербайджана стали 433 человека.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поводом для заявления стал очередной инцидент, в результате которого при подрыве на мине тяжелые ранения получили двое граждан Азербайджана.

«Эта трагедия вновь напоминает о тяжелых гуманитарных последствиях минной опасности и ежедневных рисках, с которыми сталкиваются невинные люди», — подчеркнули в МИД.

В министерстве заявили о необходимости усиления международной поддержки работ по гуманитарному разминированию, отметив, что освобождение территорий от мин является одним из ключевых условий для обеспечения устойчивого мира, развития и безопасности населения.