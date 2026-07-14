Ярый азербайджанофоб, скандальный депутат Госдумы России Виталий Милонов выступил с жесткой критикой в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Поводом стали заявления фигуриста о решении перевести своего сына Александра под флаг Азербайджана, а также его оценка состояния российского фигурного катания.

Напомним, ранее Евгений Плющенко заявил, что его сын перешел под флаг Азербайджана из-за деградации в России.

Милонов назвал Плющенко приспособленцем. «Отношение к нему у большинства людей абсолютно однозначное: он приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нем», — отметил депутат.