Из Казахстана в Азербайджан экстрадирован гражданин страны Тахир Аскеров, находившийся в международном розыске по обвинению в контрабанде наркотиков в крупном размере. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Аскеров обвиняется по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК АР — контрабанда, незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с целью сбыта.

После того как он скрылся от следствия, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и он был объявлен в международный розыск по линии Национальное бюро Интерпола в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий Аскеров был задержан на территории Казахстана.

По завершении процедур по экстрадиции он доставлен в Азербайджан Пенитенциарной службой Министерства юстиции и передан следственным органам.