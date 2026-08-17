В первом полугодии 2026 года Азербайджан экспортировал 8 090 тонн арбузов на сумму $4,75 млн.

Согласно данным Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт арбузов вырос в 2 раза в стоимостном выражении и на 59% в количественном.

Основным рынком сбыта стала Россия. За отчетный период туда экспортировано 7 404 тонны арбузов на $4,4 млн. По сравнению с годом ранее стоимость поставок выросла в 2,6 раза, а объем — в 2 раза.

В Украину Азербайджан экспортировал 336 тонн арбузов на $193 тыс., в Беларусь — 183 тонны на $87 тыс., а в Грузию — 166 тонн на $53 тыс.

Для сравнения, за весь 2025 год Азербайджан экспортировал 16 693 тонны арбузов, из которых 83% пришлось на Россию.